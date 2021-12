Covid: cresce ancora numero infermieri e medici sospesi nel riminese

Attualità

Rimini

| 15:43 - 08 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Nel riminese, al 6 dicembre, sono 74 gli operatori sanitari e i dirigenti dell'Ausl sospesi. Il numero dei dirigenti rimane lo stesso, 7, sale a 67 quelli di medici e infermieri. In totale è stato sospeso l'1,8% del personale sanitario, percentuale più alta rispetto a Ravenna (1,5%), Cesena (1,6%), Forlì (1,4%).



Sul fronte vaccinazioni, nel riminese il ciclo vaccinale è stato completato dal 77% della popolazione (dato stabile rispetto alla settimana precedente).Queste le percentuali per fasce d'età: 12-19 anni 60%, 20-29 anni 73%, 30-39 anni 68%, 40-49 anni 71%, 50-59 anni 79%, 60-69 anni 84%, 70-79 anni 89%, over 80 95%.