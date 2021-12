Covid: sale a 68 numero classi in quarantena nelle scuole, un focolaio in ospedale

Attualità

Rimini

| 15:33 - 08 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Nella settimana 29 novembre-5 dicembre, sono aumentate le classi in quarantena nel riminese, passando da 55 a 68. Nel dettaglio: 7 servizi educativi 0-3 anni, 6 scuola di infanzia 3-6 anni, 22 scuola primaria, 22 scuola media, 11 scuola superiore. Su 1303 casi registrati tra il 29 novembre e il 5 dicembre, 364 riguardano bambini e ragazzi della scuola, il 28% del totale (percentuale in aumento rispetto alla settimana precedente). La fascia più colpita, con 136 casi, è quella dei bambini dai 6 ai 10 anni, segue, con 106, quella dagli 11 ai 13.



In provincia di Forlì-Cesena le classi in quarantena sono in calo a 67 (28 cesenate e 39 forlivese), crescono leggermente in provincia di Ravenna da 45 a 46.



Nello stesso periodo temporale, si è verificato 1 focolaio in uno degli ospedali della provincia di Rimini, nessuno nelle Rsa. In tutta la Romagna, tra ospedali e Rsa, i focolai sono 4.