Coronavirus Rimini: 200 nuovi casi e un ricovero in più in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:17 - 08 Dicembre 2021

Bollettino Covid 8 dicembre 2021.

Nel riminese 200 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 96 sintomatici e 104 asintomatici. In settimana 576 casi, media 192 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando era di 170. In regione 1391 casi su 36.207 tamponi, tasso di positività del 3,8%.



Nel riminese nessun decesso; in regione sono tredici: uno in provincia di Piacenza (una donna di 84 anni), uno in provincia di Parma (un uomo di 80 anni); due in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 46 e uno di 78 anni); due nella provincia di Ferrara (una donna di 83 anni e un uomo di 66 anni); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 87 anni) e due nella provincia di Forlì-Cesena (due donne di 94 e 98 anni); due in provincia di Modena (un uomo di 77 e una donna di 92 anni); infine due a Bologna (due donne di 88 e 89 anni).



I ricoveri in terapia intensiva salgono a 7 a Rimini (+1) e in regione a 82 (+1). Salgono a 837 nei reparti Covid (+30).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 252 casi; seguono Rimini (200) e Ravenna (188), Ferrara (171), Reggio Emilia (120), poi Cesena (101), Forlì (99), Parma (88), Piacenza (67), Modena (65) e infine Imola (40).