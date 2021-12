Parco eolico, si riapre il dibattito: "Impianto troppo vicino alla costa di Rimini"

Attualità

Rimini

| 14:04 - 08 Dicembre 2021

Parco eolico (foto di repertorio).

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla realizzazione di sei impianti eolici on-shore tra Foggia e Potenza. Il senatore pentastellato Marco Croatti esprime il proprio plauso per l'accelerazione "sulla via che porterà l'Italia alla de-carbonizzazione". Ma chiede che si apra un dialogo sull'impianto eolico riminese che, "a differenza dei progetti limitrofi di Fano e Ravenna ubicati oltre le 12 miglia è progettato troppo vicino alla costa". Nel dettaglio, evidenzia, "si fatica a comprendere perché il progetto al largo di Rimini, territorio fortemente vocato al turismo balneare, sia previsto entro le acque territoriali italiane a differenza degli altri, con un impatto paesaggistico notevolmente superiore". Croatti assicura il suo impegno per organizzare un incontro con il Ministro della transizione ecologica Cingolani, coinvolgendo "tutte le nostre istituzioni locali interessate dal progetto eolico offshore per far sentire con la massima forza la voce della nostra comunità”.