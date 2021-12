Rimini, C'entro Facile: quattro linee per raggiungere il centro storico in trenino

Attualità

Rimini

| 11:41 - 08 Dicembre 2021

Da oggi, 8 dicembre, alle tre linee di trasporto gratuito verso il centro storico attraverso trenini in partenza dai Parcheggi Settebello, Marzabotto e dal Palacongressi, si aggiunge la navetta dalle Celle. Un modo per estendere e favorire l'accessibilità nel centro storico tramite un servizio navetta gratuito che consente di decongestionare il traffico in prossimità del centro durante il periodo delle festività.



Il servizio sarà in funzione da oggi 8 dicembre dalle ore 15 alle 19,53 con corse ogni mezz’ora e fermate in corrispondenza delle fermate del Tpl (partenza rotonda Celle-Sacramora, via XXIII Settembre, Piazzale Vannoni, viale Tiberio). La linea delle Celle si aggiunge alle tre linee di trasporto gratuito che sono in servizio già dal 3 dicembre: Parcheggio Settebello – Centro (Arco d’Augusto, Piazza Tre Martiri e Gramsci) nelle fasce orarie 9 – 12.55/ 15 – 19.55 con corse ogni 20 minuti; Parcheggio Marzabotto – Centro (Arco d’Augusto, piazza Malatesta e Tre Martiri) nelle fasce orarie 9 – 12.53 / 15 – 19.53 con corse ogni 30 minuti e Palacongressi – centro storico (Arco d’Augusto) nelle fasce orarie 9 – 12.55/ 15 – 19.55, con corse ogni 30 minuti.



Le giornate di effettuazione del servizio, saranno le seguenti: dal 3 al 12 dicembre – dal 17 al 24 dicembre – dal 26 al 31 dicembre – 1, 2 e 6 gennaio.