Santarcangelo, letterina di Babbo Natale e la Tombola on line con l'associazione Città Viva

| 11:10 - 08 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Città Viva (l'Associazione dei Commercianti di Santarcangelo) torna a riproporre la letterina "virtuale" a Babbo Natale e la Tombola di Natale online.

Per inviare la propria letterina a Babbo Natale i bambini potranno visitare, con il supporto dei genitori, il sito cittavivasantarcangelo.it, seguire i link e compilare i moduli. Ad ogni richiesta Babbo Natale risponderà con un piccolo omaggio e una lettera personalizzata indirizzata al bambino che potranno essere ritirate presso i negozi soci di Città Viva.





Lo scorso anno sono stati quasi 300 i bambini che hanno inviato la propria letterina e, con grande piacere e stupore, hanno ricevuto il regalo e la risposta di Babbo Natale.

Nel rispetto della tradizione è invece la seconda iniziativa intrapresa da Città Viva: la classica tombola di Natale che si svolgerà in diretta Facebook giovedì 23 dicembre, alle 20:00 con montepremi totale di 1.000 euro in buoni acquisto per i negozi Città Viva; le cartelle saranno a giorni disponibili in tanti negozi della Città che le acquisteranno per darle ai loro clienti. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto in beneficenza.