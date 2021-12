Cattolica, non mostrano i documenti e spintonano i Carabinieri: arrestati

Cronaca

Cattolica

| 11:05 - 08 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Durante i controlli relativi all'inseguimento di Riccione, alla ricerca dei due fuggitivi, i Carabinieri di Cattolica hanno notato tre persone sospette in piazza Roosvelt. Erano le 4 del mattino di mercoledì quando i militari hanno avvicinato due uomini e una donna dell'est chiedendo loro i documenti. La richiesta non è stata gradita dai tre che hanno iniziato ad aggredire verbalmente i militari, rifiutandosi di consegnare i documenti e iniziando a spintonarli. Sul posto sono arrivati altri Carabinieri e, dopo una breve colluttazione, i militari sono riusciti a bloccare i tre. Uno dei fermati aveva anche cercato di liberarsi di un coltello a serramanico nascosto nel giaccone. Portati in caserma sono stati identificati. Sono un 39enne e un 46enne pregiudicati e un 45enne. I tre sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Saranno processati per direttissima.