Riccione, scappano all'alt dei Carabinieri, inseguimento con incidente, arrestato pregiudicato

Riccione

10:57 - 08 Dicembre 2021

Gli oggetti rinvenuti nell'auto.

Non si ferma all'alt dei Carabinieri, scatta l'inseguimento con incidente. Scene da film martedì sera a Riccione. Poco prima delle 20 i Carabinieri hanno inseguito un'Alfa Romeo 156 che non si era fermata all'alt, tra viale Vittorio Emanuele e Via Castrocaro. Il veicolo, con a bordo tre persone, aveva insospettito i militari. E' iniziata una folle corsa che è finita alla rotonda di via Bondeno. Nel tentativo di seminare i Carabinieri, l'Alfa ha invertito la marcia ma è finita contro la segnaletica verticale dello spartitraffico, venendo poi colpita dalla gazzella dei militari che non è riuscita ad evitare l'impatto. I tre a bordo dell'auto sono scappati inseguiti da uno dei due Carabinieri, malconcio dopo l'incidente. In assoluta sicurezza il militare ha esploso un colpo di pistola in aria che non è bastato a far desistere i fuggitivi. Dopo una fuga di un centinaio di metri il Carabiniere è riuscito a bloccare uno dei tre, che aveva cercato di nascondersi tra le abitazioni in una zona letteralmente circondata da altre pattuglie dei Carabinieri arrivate di rinforzo. All'interno dell'auto sono stati trovati diversi attrezzi da scasso e alcuni oggetti. Si sta cercando di appurare se possano essere stati rubati. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma: è un 32enne pregiudicato albanese. E' stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e false attestazioni sulla propria identità. Una volta in caserma il 32enne ha infatti dato generalità false. I riscontri hanno permesso di appurare che l'uomo ha un vecchio ordine di carcerazione pendente emesso nel 2017 a Milano per numerosi furti, rapine e resistenze per le quali deve scontare ancora 7 anni e 6 mesi di reclusione.

E' stato portato in carcere. Le indagini proseguono per individuare gli altri due coinvolti. I due Carabinieri coinvolti nell'incidente hanno riportato diverse contusioni con prognosi inferiore a 10 giorni.