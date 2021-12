Barista e parrucchiere al lavoro senza green pass, multati dai Carabinieri di Rimini

Cronaca

10:08 - 08 Dicembre 2021

Controlli dei Carabinieri di Rimini sul rispetto delle disposizioni anti covid in tutta la provincia. Nella giornata di martedì 7 dicembre i militari, con oltre 29 pattuglie, hanno controllato 277 persone e 54 attività commerciali. Sono state multate tre persone.

Il titolare di un bar nella zona di Rimini Nord è risultato senza green pass. Una barista di un locale in centro a Rimini non indossava la mascherina durante il lavoro. Un parrucchiere di Rimini era al lavoro senza avere ancora il green pass.





"Si ritiene utile rinnovare ancora l’invito alla cittadinanza" si legge nella nota dell'Arma "al rispetto delle prescrizioni delle misure anti Covid-19, soprattutto per tutelare sé stessi e gli altri, e si rammenta sempre che sui siti internet del Governo sono presenti tutte le informazioni, FAQ ed i consigli utili poter affrontare, in maniera consapevole, questo particolare periodo e soprattutto le prossime festività natalizie."