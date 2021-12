Calcio D, Lorenzo Lombardi passa dalla Sammaurese all'Aglianese

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:14 - 07 Dicembre 2021

Lorenzo Lombardi.

Dalla Romagna alla Toscana. Dalla Sammaurese all’Aglianese. E’ la destinazione del centrocampista ex Rimini Lorenzo Lombardi. Nato a Cesena il 10 dicembre 2000, Lombardi è una mezzala forte fisicamente ma anche dotata tecnicamente, che può ricoprire tutte le posizioni in mezzo al campo. Arriva dalla Sammaurese con cui ha esordito in Serie D nella stagione 2018/19, disputando tre stagioni, eccezion fatta per una breve parentesi al Rimini, e raccogliendo 62 presenze condite da 4 reti e 2 assist. Nella prima parte di questo campionato ha totalizzato nove presenze, di cui due da titolare, e un gol alla prima giornata contro il Fanfulla. «Mi stavo guardando intorno - dice Lombardi - e una volta ricevuta la chiamata da Agliana non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere. Conosco la società e l’ambizione che ha l’Aglianese, è una formazione che ogni anno lotta per posizioni di vertice. Arrivo qui spinto da grandi motivazioni, voglio aiutare la squadra a vincere tutte le partite perché ne abbiamo le possibilità e dobbiamo crederci».

Due giorni fa l’Aglianese ha tesserato il centrocampista Vieri Di Blasio, classe 2002 del Lornano Badesse. Il percorso calcistico di Di Blasio inizia nel Gavoranno, prima di proseguire al Grassina, maglia con cui ha fatto l’esordio in Serie D nella stagione 2019/20. L’anno seguente ecco il trasferimento a Badesse, con 28 presenze e un assist messo a referto nello scorso campionato.