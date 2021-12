San Marino, il Natale delle Meraviglie entra nel vivo. Successo per la mostra Lego

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:01 - 07 Dicembre 2021

Natale delle meraviglie a San Marino.



E’ entrato nel vivo, a San Marino, Il Natale delle Meraviglie. Sabato 4 e domenica 5 dicembre tante persone hanno scelto di salire in centro storico per assaporare l’atmosfera delle feste natalizie.



Tra le tante attività proposte, grande successo per “Mattoncini sul Titano”, la 2 giorni LEGO® organizzata e curata dal gruppo Romagna Lug. L’evento, alla sua prima edizione si è concluso con un ottimo riscontro di pubblico. Ben 2.839 visitatori durante tutto il weekend hanno ammirato centinaia di opere realizzate con i famosi mattoncini colorati, mostrando affetto ed entusiasmo. Numerose le opere esposte tra le quali: la grande City comunitaria di 30mq, riproduzioni di scene di famosi film come Star Wars, Lego Movie e Harry Potter.



Il Natale delle Meraviglie a San Marino prosegue il giorno dell’Immacolata. A partire dalle 10.00 via Eugippo e via Donna Felicissima si riempiono dei colori e profumi caratteristici del mercatino e nelle contrade si diffonde l’atmosfera festosa creata dagli show itineranti.



Da non perdere per i piccoli ospiti il Bosco Incantato a Campo Bruno Reffi, il Villaggio degli Elfi nell’area Ex Pattinaggio e il Xmas Circus in Piazzale Ex Stazione, che propone show coinvolgenti e spettacolari a partire dalle 15.00.



A scaldare l’atmosfera della Pista del Ghiaccio in Cava dei Balestrieri arriva il sound di Radio Bruno, per dare ritmo alla giornata con le hit del momento.



La Funivia Panoramica, attiva fino alle 19.30 con partenze ogni 15 minuti e il Treno Polar Express, in funzione fino alle 19.00 con corse ogni trenta minuti rendono le numerose location facilmente raggiungibili.



Tutte le attrazioni seguono i protocolli sanitari e l’ingresso a Xmas Circus è soggetto alle normative vigenti. Su www.visitsanmarino.com si possono trovare tutti i dettagli e il programma completo dell’evento.



Il Natale delle Meraviglie “Un’Opera Fantastica” è organizzato da Euforika con la Direzione Artistica di Andrea Prada per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di Cassa di Risparmio, Marlù Gioielli e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento.