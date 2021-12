Misano, l'appello: "nella zona artigianale serve allargare le carreggiate e più parcheggi"

Attualità

Misano Adriatico

| 16:53 - 07 Dicembre 2021



Ieri sera (lunedì 6 dicembre) si è svolto un incontro tran gli operatori della zona artigianale di Misano Adriatico, organizzato dalla CNA territoriale e ospitato nell’azienda del suo Presidente, Henrich Nobili, la Sinergy Cosmetics. All’incontro hanno partecipato il sindaco Fabrizio Piccioni e l’assessore alle ettività economiche Filippo Valentini.



Si è trattato di un confronto sulle problematiche dell’area, che realizzata negli anni '80 a distanza di 40 anni presenta inevitabilmente delle criticità. Il cambiamento dei trasporti e le esigenze delle imprese insediate si sono evolute, ragion per cui si rendono necessari alcuni interventi che vanno dal rifacimento del manto stradale all’allargamento delle carreggiate per consentire migliori manovre di carico e scarico ai Tir. Richiesta anche la realizzazione di ulteriori parcheggi, il miglioramento della segnaletica stradale, nonché una maggiore cura del verde circostante.



Da registrare l'ampia condivisione del sindaco Piccioni sulle problematiche sollevate, come pure l’impegno ad intervenire, per stralci, fin dalla prossima primavera con l’asfaltatura del manto stradale. Si è convenuto infatti che le aree artigianali, ospitando realtà provenienti da diversi territori (rappresentanti, trasportatori ecc.) rappresentano anch’esse le cartoline d’ingresso di una località e pertanto oltre alla funzionalità va garantito il decoro circostante.