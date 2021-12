Coronavirus Rimini: 161 casi, nessun decesso e un +1 nelle terapie intensive

Attualità

Riccione

| 16:26 - 07 Dicembre 2021

Bollettino Covid 7 dicembre 2021.

Nel riminese 161 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 91 sintomatici e 70 asintomatici. In settimana 376 casi, media 188 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando era di 170. In regione 1.350 casi su 39.034 tamponi, tasso di positività del 3,4%.



Nel riminese nessun decesso; in regione sono dieci: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 71 anni), uno in provincia di Parma (un uomo di 97 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 95 anni); due nella provincia di Ferrara (una donna di 88 anni e un uomo di 92 anni); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 59 anni) e tre nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 78 anni e due donne di 71 e 92 anni, tutti residenti nel cesenate); infine un decesso, registrato dall’Ausl di Piacenza, riguarda una donna di 52 anni residente fuori regione.



I ricoveri in terapia intensiva salgono a 6 a Rimini (+1) e in regione a 81 (+6). Salgono a 807 nei reparti Covid (+28).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (7 dicembre 2020), a Rimini si registrarono piu' contagi (193), con cinque decessi e un totale di 21 ricoveri in terapia intensiva (oggi sono 6). In regione 1.350 contagi contro 1.891, 39.034 tamponi contro 9.865, tasso di positività 3,4% contro 19,2%, 10 decessi oggi e 57 un anno fa, i ricoveri sono 81 in terapia intensiva e 807 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 239 e 2805.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 424 casi; seguono Modena, (191), Rimini (161) e Ferrara (150); poi Cesena (106), Piacenza (85) e Reggio Emilia (75); quindi Ravenna (68) e Forlì (55); infine Imola (22) e Parma con 13 casi.