Verucchio: ecco il ricco programma degli eventi natalizi

Trekking dei presepi, concerti, mercatino solidale, spettacoli delle scuole di ballo, letture, show di magia, Babbo Natale con gli Elfi e Befana a distribuire i regali, letture, caccia al tesoro, escape room al castello e il presepe vivente dei Pasquaroli più antichi della Valmarecchia a portare gli auguri di casa in casa: è ricco di appuntamenti il calendario di iniziative natalizie e di fine anno predisposto dal Comune di Verucchio con il coordinamento di Gm Eventi e la collaborazione di Cooperativa Atlantide, Pro Loco, Rilego e Rileggo, esercenti del capoluogo e commercianti di Villa Verucchio.



SIPARIO ALZATO Il cartellone si aprirà domani mercoledì 8 dicembre con un doppio appuntamento nel capoluogo e in Piazza Primo Maggio. Alle 15.30 alla Chiesa del Suffragio sarà “riattivato” il presepe meccanico in legno realizzato a partire dagli anni ’70 e ’80 dallo storico falegname del paese che ogni verucchiese conosce come “Gigietto”. E’ stata la Pro loco con i suoi volontari a recuperarlo e “riattivarlo” con un certosino restyling dopo decenni di “inattività” inserendolo in un circuito di ben 13 natività disseminate per Verucchio che diventeranno stazioni di un originale Trekking dei Presepi con tanto di mappa scaricabile con qr-code e vernissage in calendario invece domenica 12 dicembre alle 14. A seguire, verso le 16.45, si procederà all’accensione dell’albero di Piazza Malatesta con animazioni per i più piccini. Sempre alle 15.30 a Villa Verucchio sarà il concerto dell’Accademia Musicale Artefonia ad aprire il sipario, mentre intorno alle 17.30 l’accensione dell’albero e delle luminarie sarà accompagnata dalla distribuzione di piada e nutella (in sacchettini mono porzione) ai bambini.



CHRISTMAS VERUCCHIO Detto dei presepi, il programma eventi del capoluogo proseguirà domenica 19 dicembre con un poker di eventi: alle 14 il laboratorio “Ritratto di Natale” alla Rocca Malatestiana e alle 15.30 l’inaugurazione della Mostra di dipinti dedicati al Natale alla Sala Magnani di Piazza Malatesta. A seguire il concerto Felix Anima del Coro Internazionale San Nicola diretto da Guya Valmaggi e un aperitivo sotto il porticato del municipio a cura di Rilego e Rileggo con l’ausilio degli esercenti locali. Giovedì 23 dicembre la Biblioteca Rilego e Rileggo a partire dalle 16 proporrà invece letture per bambini, mentre venerdì 24, il giorno della vigilia, Babbo Natale porterà regali ai bimbi sotto l’albero in piazza. Domenica 26, prima del tradizionale Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Verucchio in programma in Collegiata alle 16, la Rocca Malatestiana ospiterà dalle 15 la Caccia al tesoro di fine anno. Quindi nel pomeriggio del 31 dicembre al castello sarà Capodanno anticipato con una doppia Junior Escape Room alle 15 e alle 17. Sabato 1 gennaio, il 2022 inizierà come di consueto con il Concerto Lirico del pomeriggio al Teatro Eugenio Pazzini (alle 17.30), domenica 2 alle 15 alla Rocca sarà invece la volta del trekking game A spasso con il giullare e giovedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania si rinnoverà come detto l’appuntamento con la Pasquella, il presepe vivente itinerante dei pasquaroli che porta gli auguri via per via intonando canti natalizi.



A Villa Verucchio, saranno gli spettacoli delle locali scuole di ballo ad animare Piazza Primo Maggio nei pomeriggi di sabato 11, domenica 12 e sabato 18 dicembre (l’11 accompagnati dall’esibizione di un mago giocoliere al Kiosko Vincanto che poi il 18 sarà al Conad Spesa Facile e al Coal e il 12 dal Mercatino Solidale). Domenica 19 dicembre fra le 15.30 e le 17.30 si terrà invece il Concerto di Natale di Simone Antoniacci & The Christmas Band in Piazza del Vecchio Ghetto con distribuzione di caldarroste e vin brulé a cura dell’associazione Insieme per Chiara e Mercatino delle scuole in Piazza Primo Maggio. Venerdì 24 dicembre dalle 14 alle 18 Babbo Natale distribuirà i regali in Piazza Primo Maggio mentre i suoi elfi faranno altrettanto a domicilio con la slitta (per info: 334-3639090). Venerdì 31 dicembre ecco poi il Capodanno sotto le stelle con dj Stefano Tosi in Piazza Europa, musica anni ‘70/’80/2000, speciale tributo a Vasco Rossi ed estrazione della Lotteria di Capodanno. Infine, giovedì 6 gennaio gran chiusura con l’arrivo delle befane in bicicletta a distribuire caramelle e dolcetti