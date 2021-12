Ecco il nuovo sottopassaggio di Viserba: aprirà però il 9 dicembre

Attualità

Rimini

| 15:29 - 07 Dicembre 2021

Il nuovo sottopassaggio.

Lieve ritardo nell'apertura del nuovo sottopassaggio di Viserba, tra viale Ghelfi e viale Lamarmora: l'apertura al traffico veicolare era inizialmente prevista per oggi (martedì 7 dicembre), ma è stato tutto rinviato a dopodomani (giovedì 9 dicembre), come comunicato in una nota da Rete Ferroviaria Italiana. Dopo l’apertura a settembre della porzione del tunnel riservata al traffico ciclo-pedonale, con il completamento della nuova viabilità carrabile verrà definitivamente eliminato l’incrocio fra strada e binari, con vantaggi sia per il traffico ferroviario sia per quello stradale. I lavori, avviati nell'ottobre 2020, sono costati circa 9 milioni di euro, di cui 3,5 di risorse di bilancio da parte dell'amministrazione comunale di Rimini. Il nuovo sottopassaggio è lungo 146 metri e largo 8; nel tratto rettilineo al di sotto della linea ferroviaria, ha un’altezza media di 5 metri e mezzo.