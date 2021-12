San Martino d'oro: Martina Colombari e Paolo Cevoli ambasciatori della Città di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:02 - 07 Dicembre 2021

Martina Colombari.

Martina Colombari e Paolo Cevoli insigniti, assieme a Fiorello, del Premio San Martino d’Oro 2021 Città di Riccione nella sezione speciale Ambasciatori di Riccione nel mondo.



"Modella e attrice di successo, riccionese orgogliosa delle sue origini Martina Colombari - si legge nella motivazione - da anni fa conoscere al mondo le qualità migliori della sua terra, non si accontenta dei risultati ottenuti nei campi della moda e dello spettacolo, e all’attività professionale affianca un impegno sociale fuori dal comune, partecipando in prima linea a iniziative a favore dell’infanzia e promuovendo la pratica sportiva come terapia per il recupero fisico e psicologico. Diventata celebre a soli sedici anni conquistando il titolo di Miss Italia, nonostante una carriera piena di successi non ha mai tagliato i ponti con Riccione: una città che ama, che continua a frequentare e che descrive con passione nelle interviste o sui suoi profili personali. Per aver promosso l’immagine di Riccione, facendone conoscere la solarità e lo spirito di accoglienza, assegniamo a Martina Colombari il San Martino d’Oro 2021 come Ambasciatrice di Riccione nel mondo”.



Alla serata di premiazione del San Martino d’Oro in programma mercoledì 8 dicembre al Palazzo dei Congressi con inizio alle ore 21.00 salirà sul palco in veste di Ambasciatore di Riccione nel mondo anche l’attore e comico Paolo Cevoli. “Nato a Riccione, dove ha passato estati intere nella pensione di famiglia, ha preso abilmente spunto dagli incontri fatti nel corso dei decenni per creare personaggi esilaranti, vere e proprie maschere contemporanee, inconfondibilmente romagnole ma capaci di conquistare a suon di risate il pubblico di tutta Italia. Con l’autoironia dell’osservatore acuto, è riuscito a condensare in pochi tratti iperbolici gli aspetti più divertenti della sua terra. Coraggioso quanto i suoi personaggi, lui stesso non si tira mai indietro come artista e come uomo, che si tratti di portare al cinema la Grande guerra, di raccontare la Bibbia a teatro, o di impegnarsi in prima persona in iniziative di carattere sociale. Per aver promosso lo spirito, la simpatia e l’intraprendenza dei riccionesi attraverso il linguaggio dello spettacolo, assegniamo a Paolo Cevoli il San Martino d’Oro 2021 come Ambasciatore di Riccione nel mondo”.



“I premi assegnati a Martina, come viene chiamata in modo affettuoso dai riccionesi fin dall’inizio della sua carriera, e a Paolo Cevoli, romagnolo doc e riccionese verace, sono chiaramente accomunati - commenta Alessandra Battarra, assessore delegato al Centenario - dai messaggi positivi sulla città di Riccione che riescono a trasmettere a milioni di persone. Una positività fatta di risate, sorrisi e buonumore. Attraverso la loro professione e presenza attraverso numerosi canali di comunicazione avvicinano realmente le persone alla nostra terra, per questo sono i nostri Ambasciatori con la A maiuscola”.