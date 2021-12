Basket D, la Stella è molto Audace: colpaccio a Bologna (52-55)

Sport

Rimini

| 13:21 - 07 Dicembre 2021

La Stella passa sul campo dell'Audace Bologna 52-55 con un roster di sei senior Mattia Piscaglia (under 19) pronto a rendersi utile e mette a segno il trisdi vittorie dopo quelle con Villa Verucchio in trasferta e Russi in casa.

L'Audace si presenta come una squadra molto scolastica (10 atleti sono studenti universitari) produce un gioco molto regolare ma senza particolari acuti. Molti giocatori si iscrivono a referto ma nessuno raggiunge la doppia cifra.

La Stella cerca di dettare i ritmi, tenendo la partita a basso punteggio. Sfrutta per tutti i 40 i minuti una zona tre-due che rallenta il gioco, costringendo gli avversari ad adattarsi.

Nel primo quarto le due squadre giocano a specchio. Nessuno riesce a guadagnare qualche punto di vantaggio e alla prima sirena i ragazzi di Casoli chiudono avanti di un solo punto.

La gara continua sullo stesso binario. I riminesi aumentano il vantaggio quarto dopo quarto e si presentano all’ultimo periodo con 10 punti di margine. Il divario, visto il punteggio, dovrebbe essere rassicurante, ma la stanchezza si fa sentire e la partita prende un’altra vita.

Alessandro Gori esce per 5 falli, le percentuali si abbassano e padroni di casa iniziano a rientrare. La Stella entra nell’ultimo minuto avanti di soli 5 punti. La tripla di Marzioni porta Audace a -2. I padroni di casa iniziano a giocare con il cronometro: fallo sistematico e time-out. L’ultimo fallo è su Andrea Serpieri con poco più di 3 secondi da giocare. Serpo sbaglia il primo ma manda a segno il secondo.

Doppio time-out per Audace, che sfrutta tutte le armi a sua disposizione. Ma 120 secondi non bastano a disegnare una rimessa perfetta. La difesa gialloblù tiene, arriva un tiro da due sporcato, che non tocca neanche l’anello.

I numeri della partita Gianluca Verni devastante con 21 punti realizza quasi il 40% del bottino della Stella. In doppia cifra anche Davide Pulvirenti che mette in campo tutta la sua esperienza. Alessandro Gori tanta grinta e voglia di vincere (13 rimbalzi), Andrea Serpieri, stringe i denti (13 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist in 38 minuti in campo).

Il tabellino

Audace Bombers Bologna - Stella Rimini 52-55

Pol. Stella: Gori 9, Verni 21, Naccari, Pulvirenti 10, Chirizzi 4, Ferrini 6, Serpieri 5, Curcio, Piscaglia, Frattarelli. All. Casoli, Polverelli, Padovani.

Audace Bombers: Lamborghini L. 4, Branchini 2, Cornale 9, Avellini 5, Carasso, Canovi 5, Albertazzi 4, Lamborghini A., Grilli, Marzioli 9, Skocaj 7, Cuozzo 4. All. Grassilli, Scandellari.

PARZIALI: 14 – 15, 24 – 27, 34 – 44