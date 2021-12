Cronaca

Riccione

| 12:12 - 07 Dicembre 2021

Incendio in un tetto di un hotel a Riccione in via Gorizia, nei pressi di Villa Franceschi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 11.30 di oggi, martedì 7 dicembre all'hotel Maestri. Secondo una prima ricostruzione, in quanto l'intervento è ancora in corso, le fiamme potrebbero essersi sprigionate dal locale lavanderia. L'hotel è chiuso al momento e quindi non ci sono ospiti. Sul posto i Vigili del Fuoco con quattro mezzi e i Carabinieri.







Seguiranno aggiornamenti