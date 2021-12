Junior Cinema al Tiberio di Rimini, proiezione speciale per i più piccoli

Eventi

| 11:31 - 07 Dicembre 2021

Una scena del film.

Il Cinema Tiberio di Rimini, in occasione del ritorno di Junior Cinema, l'appuntamento per i bambini e per tutta la famiglia con i grandi successi del cinema d'animazione propone un evento dedicato ai più piccoli mercoledì 8 dicembre (ore 15.30 e 17, biglietto unico € 3 con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni) con la proiezione del delizioso cartone animato svedese Gordon e Paddy e il mistero delle nocciole di Linda Hambäck: sono sparite le nocciole dello scoiattolo Valdemar e il detective ranocchio Gordon è incaricato dal caso, aiutato dalla sveglia topolina Paddy che si rivelerà la carta vincente nella soluzione dell'enigma.

L'evento è realizzato in collaborazione con ACEC Emilia Romagna e a tutti i bambini che per la prima volta vedono un film in sala cinematografica verrà rilasciato l'attestato "Il mio primo film al cinema" assieme ad un simpatico omaggio.

L'accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass (dai 12 anni in su), con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione.