Green Pass, controlli dei Carabinieri di Rimini: tre multati

Cronaca

Rimini

| 10:40 - 07 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Controlli da parte dei Carabinieri di Rimini sull'utilizzo del Green Pass nella giornata di lunedì, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni.

I militari hanno controllato tutto il territorio con 27 pattuglie a piedi nelle vie dei centri storici e nelle piazzole di sosta degli autobus.

Sono state controllate 201 persone, di cui 30 mentre scendevano dai bus, per riscontrare il possesso del Green Pass "base". Controlli anche in 76 negozi/attività commerciali, di cui 2 multati.

La titolare di un salone di bellezza, oltre a non indossare la mascherina, non possedeva il Green Pass. Il titolare di una sala giochi è stato multato per non aver controllato il possesso della certificazione verde ai propri clienti. Tra gli avventori ce ne era uno senza Green Pass.



"Nella circostanza, si rinnova l’invito alla cittadinanza al rispetto delle prescrizioni delle misure anti Covid-19" si legge nella nota dell'Arma "soprattutto per tutelare sé stessi e gli altri, e si rammenta che sui siti del Governo sono presenti tutte le informazioni, FAQ ed i consigli utili poter affrontare, in maniera consapevole, questo particolare periodo e soprattutto le prossime festività natalizie."