Autunno secco, inverno esordio instabile: per l'immacolata sul riminese pioggia e rialzo termico

L'autunno va in archivio e lascia il posto all'inverno meteorologico. Tempo di bilanci: ne parliamo con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, che autunno è stato a livello di temperature e di precipitazioni?

"Dal punto di vista delle temperature l'autunno si è concluso appena più caldo della norma, con un'anomalia di +0,4°C (rif. 1991-2020), mentre a livello di precipitazioni è mancato il 50% delle piogge attese, rendendolo il sesto più secco da quando si registrano i dati (1961)".



Novembre invece è stato un mese più caldo della media?

"Novembre ha avuto un'anomalia positiva di +0,8°C, risultando quindi più caldo della media, e continuando a portarsi dietro il deficit pluviometrico che abbiamo praticamente da inizio anno, con il 28% in meno delle precipitazioni".



Come ha esordito l'inverno nel riminese? Cosa ci aspettiamo nei prossimi giorni?

"L'inverno è esordito all'insegna di una discreta instabilità, con circa 20\25 mm cumulati in questi primi giorni sul territorio provinciale; instabilità che si registrerà anche nei prossimi giorni, in particolare mercoledì 8 dicembre, quando una perturbazione porterà piogge da sparse a diffuse, più consistenti tra pomeriggio e sera, nonché un rinforzo della ventilazione di Scirocco e mare molto mosso. Sembra esserci variabilità anche nel fine settimana, ma essendo una situazione ad elevata dinamicità, diventa complesso fornire dettagli precisi anche oltre 2 giorni di distanza. C'è da dire che sulla nostra provincia il peggioramento dell'Immacolata non porterà la neve, poiché la saccatura in arrivo sul Mediterraneo porrà il suo ramo ascendente proprio in prossimità del nostro settore, determinando un richiamo di aria più mite e umida dai quadranti meridionali".



I modelli previsionali cosa ci indicano per il mese di dicembre? Ricordando che, ad oggi, è impossibile stabilire quale sarà il tempo di Natale..

"Nella seconda decade del mese sembra poter prevalere l'alta pressione con temperature in rialzo e precipitazioni inferiori alla media. Per il proseguimento del mese diventa molto complesso stilare una tendenza ed obiettivamente mi fermerei qua. Non ha troppo senso spendersi in tendenze a lungo termine che da qui al giorno dell'evento cambieranno ancora tante altre volte. Dopo i 2-4 giorni per le previsioni e i 10-15 giorni per le tendenze, diciamo che abbiamo terminato le nostre possibilità di analizzare l'evoluzione meteorologica futura ad un livello di dettaglio utile per l'informazione da fornire ai lettori".



