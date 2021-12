Ponte di Verucchio sul Marecchia: torna il doppio senso di marcia

Attualità

Verucchio

| 08:53 - 07 Dicembre 2021

Ponte di Verucchio sul Marecchia riaprirà il 20 dicembre.

Lunedi 20 dicembre 2021 riaprirà il ponte Verucchio (sp 14) al doppio senso di circolazione e senza limiti di peso. Ci sarà disponibile anche un marciapiede.

"Si tratta di un importante risultato che onora gli impegni assunti" Ad annunciarlo il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi.

"Si conclude così positivamente e nei tempi programmati, nonostante il covid" dice il presidente "un intervento molto complesso, svolto in più fasi e stralci per un investimento complessivo di 4.020.000 euro, di cui: 473.000 euro per i lavori in emergenza, 1.253.000 euro lo stralcio concluso ora, 1.294.000 euro per lo stralcio riguardante pile e parapetti che si concluderà entro marzo, 1.000.000 di euro per il miglioramento sismico entro il 2022."



Dopo due anni dalla chiusura totale del ponte, il presidente ripercorre la cronologia dell'intervento su questa importante zona di collegamento.

21 dicembre 2019 – chiusura totale del Ponte di Verucchio. Subito stato di emergenza.

Gennaio 2020 – Il Presidente Santi incontra i cittadini in due assemblee molto affollate a Torriana e a Villa Verucchio

15 gennaio 2020 - Dopo soli 29 giorni dalla sua chiusura, il ponte di Verucchio riapre al transito delle auto dopo che sono stati eseguiti gli interventi strutturali di messa in sicurezza in somma urgenza.

18 febbraio 2020 – 22/23 febbraio due giorni di chiusura per tutti i veicoli sul ponte Verucchio per eseguire lavori di sollevamento degli impalcati del ponte sulla pila n° 2 (lato Torriana), operazione per analisi degli interventi di messa in sicurezza.

27 febbraio 2020 - Dal 2 marzo il ponte torna ad essere transitabile per tutti i veicoli sotto le 40 tonnellate. Permangono il limite di velocità di 30 Km/h e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico su una corsia e il percorso pedonale sul lato monte del ponte.

2020 - Scoppia la Pandemia arriva il lockdown e saltano i finanziamenti regionali. Va rivisto il piano di finanziamento dell’intervento ed entra in gioco la Provincia anche nel finanziamento dell'intervento con diverse variazioni di bilancio.

Estate 2020 – incarico al progettista.

23 dicembre 2020 - Firmato il Decreto di approvazione del progetto per l’intervento definitivo di messa in sicurezza.

Gennaio 2021 – Procedura di gara per l’assegnazione dei lavori da farsi dalla primavera 2021 per la riapertura nel doppio senso di marcia.

Estate 2021 – Con la buona stagione nell’estate scorsa iniziano i lavori di messa in sicurezza

4 Novembre 2021 – Promessa riapertura totale del ponte entro Natale 2021

20 dicembre – Riapertura del ponte

A ridosso della data verranno fornite ulteriori informazioni sulla riapertura.