Calcio D, Cattolica: arriva Jacopo Semprini (classe 2002) dal Rimini

Sport

Cattolica

| 19:12 - 06 Dicembre 2021

Jacopo Semprini in biancorosso.

Un altro rinforzo under per il Cattolica proveniente dal Rimini Calcio. Si tratta del centrocampista riminese Jacopo Semprini, classe 2002, prodotto del settore giovanile biancorosso. Semprini è tornato alla base a settembre. Fu ceduto alla Spal negli ultimi giorni della presidenza di Giorgio Grassi mentre l'altro talento biancorosso Francesco Angelini qualche mese prima finì al Milan (ora è passato al Perugia). Dopo l'esperienza in Primavera estense eccolo di nuovo in biancorosso dove però non ha trovato spazio e per questo ha preferito cambiare aria. A Cattolica potrà giocare e rendersi utile alla causa giallorossa. Lunedì ha firmato ed ha sostenuto il primo allenamento.

Si tratta di un giocatore longilineo (1,87), dotato di un ottimo colpo di testa. Una mezzala che sa inserirsi, dotato di buona tecnica (è ambidestro), che sa farsi valere anche nella fase difensiva. Ora per il Cattolica, scivolato all’ultimo posto della classifica assieme all’Ambrosiana (6 punti), mercoledì e domenica affronta due scontri fondamentali nella lotta salvezza: in casa contro l’Este (10) e in trasferta contro il San Martino Speme.