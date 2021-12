Covid, a Rimini calo dei morti rispetto al 2020, assessore Gianfreda: ‘Merito della scienza’

Attualità

Rimini

| 17:55 - 06 Dicembre 2021

L'assessore Gianfreda.

Quest'anno a Rimini 178 decessi in meno rispetto all'anno scorso, "con un tasso mensile di mortalità che da marzo a novembre è stato sempre più basso rispetto a quello dei mesi corrispondenti del 2020". A sottolineare la differenza tra i riminesi scomparsi tra gennaio e novembre dello scorso anno 2020 e lo stesso periodo del 2021 è l'assessore alle politiche della salute del Kristian Gianfreda.



"C'era il Covid allora, c'è il Covid oggi, eppure la situazione è radicalmente cambiata", afferma l'assessore. "È evidente che si tratta di dati complessivi, non circoscritti agli effetti della pandemia, e che dunque vanno inseriti in una visione più allargata. Ma non si può vedere con chiarezza che dietro quel numero, 178, ci sono tantissime vite salvate grazie al contributo della scienza, alla campagna di vaccinazione, alle misure di prevenzione e contrasto messe in campo per fronteggiare il virus". Insomma "se oggi ci apprestiamo a vivere un Natale ancora complicato, ma più sereno rispetto a quello passato, se oggi possiamo pensare a come trascorrere le feste con nostri famigliari e amici e non chiusi tra le mura di casa, se oggi nonostante le varianti e un virus che continua a circolare con insistenza il tasso di riempimento degli ospedali è sotto controllo- osserva ancora Gianfreda- lo si deve allo straordinario sforzo del personale medico e all'impatto della campagna di immunizzazione. Oggi più che mai dobbiamo cercare di aggrapparci alla speranza e all'ottimismo, essere responsabili pensando agli altri e a noi stessi, essere prudenti, ma guardare al domani con fiducia. Per riconquistare la 'piena' normalità e smettere di guardare i numeri".