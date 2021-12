Calcio D, il Ravenna si rinforza con l'esterno offensivo Podestà

Sport

Rimini

| 17:53 - 06 Dicembre 2021

Cristiano Podestà (foto FB Ravenna).

Il Ravenna ha ingaggiato ha ingaggiato l’esterno offensivo del Seravezza Pozzi Cristiano Podestà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Grosseto, una volta approdato al Seravezza ha disputato gli ultimi 4 campionati di serie D, collezionando 107 presenze in competizioni ufficiali con 12 reti e 13 assist all’attivo. Indosserà la maglia numero 13.

Il Ghiviborgo, prossimo avversario del Rimini, si è rinforzato con Matteo Bongiorni, attaccante classe 1999. Nonostante la giovane età vanta più di cento presenze tra coppa e campionato in serie D. Ex Seravezza, e per una breve parentesi al Figline, arriva in prestito.