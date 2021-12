Il dolore della Federazione Sammarinese Roller Sport per la scomparsa di Elly Mattiuzzo

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:20 - 06 Dicembre 2021

Elly Mattiuzzo.

La Federazione Sammarinese Roller Sports, sgomenta, partecipa con profondo dolore al cordoglio per la tragica morte di Elly Mattiuzzo.

Elly, seppur giovanissima, da un anno e mezzo era entrata a far parte dello staff tecnico federale, sviluppando in particolare la disciplina dell'artistico Inline. Grazie all'esperienza maturata come atleta dalla nazionale Italiana di Sincronizzato sul ghiaccio, con cui aveva svolto anche competizioni a livello mondiale, sul Titano aveva iniziato a curare la parte coreografica riguardante sia la disciplina del settore Artistico, sia quella dell'Artistico Inline. In poco tempo è riuscita a lasciare un'impronta importante della sua esperienza. Sentiremo tutti la sua mancanza.

La sua scomparsa, e quella del ragazzo che ha perso la vita insieme a lei, è una tragedia immane. Alle loro famiglie giunga la vicinanza del movimento degli sport rotellistici.

Al cordoglio della Federazione Sammarinese Roller Sport si unisce quello del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e di tutto lo sport biancazzurro.