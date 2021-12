Coronavirus Rimini: 215 nuovi casi di positività, muore un uomo di 87 anni

Attualità

Rimini

| 16:20 - 06 Dicembre 2021

Covid dati Rimini 6 dicembre 2021.

Nella provincia di Rimini si registrano 215 casi in più da positività al Covid - 19, di cui 126 sintomatici. Purtroppo si registra anche un decesso, un uomo di 87 anni. Rimane invariato a 5 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.396 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6.5%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Purtroppo, si registrano nove decessi: uno in provincia di Parma (un uomo di 84 anni), uno in provincia di Modena (un uomo di 88 anni); tre in provincia di Bologna (due uomini, rispettivamente di 72 e 79 anni, e una donna di 97 anni); due nella provincia di Ferrara (un uomo di 72 anni e una donna di 95 anni); uno nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 84 anni nel forlivese) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 87 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Ravenna.