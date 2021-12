Green Pass: "Per gli hotel basta quello "base" 

Attualità

Nazionale

| 16:08 - 06 Dicembre 2021

Per soggiornare negli alberghi è sufficiente il Green Pass base.

Da oggi (6 dicembre) fioccano i controlli per il Green Pass "rafforzato" o Super Green Pass che viene richiesto per varie attività tra cui i ristoranti al chiuso e i bar con il servizio al tavolo. Per soggiornare negli alberghi è sufficiente il Green Pass base, rilasciato dopo un tampone antigenico rapido (48 ore) o molecolare (72 ore). Gli ospiti della struttura hanno anche l'accesso alla sala ristorante e al bar interni alla struttura. "E' bene chiarire e confermare che negli alberghi non è necessario il Super Green Pass (o la vaccinazione o il tampone) - dice il presidente di Federalberghi Bernbò Bocca - ma è sufficiente il Green Pass normale. Del resto in altro modo sarebbe impossibile ospitare le persone straniere che non hanno un vaccino certificato dall'Ema, come ad esempio i russi e tutti i turisti del Far East. Quando abbiamo visto che gli alberghi rischiavano di finire nella categoria del Super Green Pass abbiamo interloquito con chi se stava occupando facendo presente che sarebbe stato complicato e avremmo dovuto rinunciare, già in momenti di magra, a un'ulteriore fetta di clienti importanti come russi e cinesi. Certo poi il turista che non ha il Super Green Pass dorme e mangia in albergo (dove c'è il ristorante interno alla struttura), ma non può andare né in ristoranti normali al chiuso, né al cinema o a teatro... Nel caso in cui il ristorante dell'hotel sia aperto anche al pubblico esterno per entrare serve il Super Green Pass come nei ristoranti normali. E' un danno ma comprensibile, un sacrificio - conclude Bocca - ma credo che ormai tutti non vediamo l'ora che questa pandemia finisca. Lo subiamo, ma l'importante è uscirne".