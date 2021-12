‘Ti racconto una storia’: narrazioni per l'infanzia al Museo della Città di Rimini

Eventi

Rimini

| 15:46 - 06 Dicembre 2021

Alessia Canducci.

Per aiutare i più piccoli ad avvicinarsi al Museo della Città di Rimini e alla lettura sono stati pensati poetici e divertenti spettacoli tutti per loro. Il primo appuntamento è mercoledì 8 dicembre con una piccola rassegna a cura di Alcantara Teatro con il contributo e la collaborazione del Comune di Rimini, dal titolo “Ti racconto una storia”: alle ore 16.30 saranno protagoniste Le storie piccole piccole di zia Natalina di e con Alessia Canducci, attrice riminese, appassionata di letteratura, teatro e musica, che propone piccole storie ai bambini dai 3 anni in su.

Domenica 19 dicembre, alle ore 16 e alle 17.30, ci sarà invece la presentazione della narrazione Il piccolo Aron e il signore del Bosco - Il racconto con Sara Galli. Scritto da Francesco Niccolini per Alcantara Teatro è una sorta di “approfondimento teatrale” del racconto a cui è ispirato. Adatto ai bambini dai 5 anni.

La narrazione è da sempre usata dall’essere umano, è uno strumento importante di interpretazione della realtà per interagire con il mondo che ci circonda.

Il teatro di narrazione rivolto ai bambini, traendo spunto dalla fiaba, stimola l’immaginazione; l’esperienza del racconto prevede un tempo lento, crea una situazione di magica empatia fra chi narra e chi ascolta ed un clima di condivisione collettiva dell’esperienza nel gruppo degli spettatori, composto da bambine, bambini e genitori.

Attraverso la voce di chi le racconta, le fiabe prendono vita, le storie vengono immaginate senza effetti speciali, le parole acquistano valore ed importanza.

Il progetto prevede momenti di narrazione, rivolte ai bambini e agli adulti che li accompagneranno. Per la scelta delle storie e delle ambientazioni da esse evocate, si inserisce nell’atmosfera delle festività natalizie.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, green pass per maggiori di 12 anni.

Prenotazioni obbligatoria:

https://www.ticketlandia.com/m/event/natalina per Le storie piccole piccole di zia Natalina

https://www.ticketlandia.com/m/event/aron per Aron e il signore del bosco

Per gli accompagnatori possibilità di visita al Museo al prezzo speciale di €5,00