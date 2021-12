S. Agata Feltria è di nuovo ‘Il paese del Natale’, l’appuntamento più importante del centro Italia

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:43 - 06 Dicembre 2021

La casa di Babbo Natale.

La 25ª edizione dell’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, è iniziata con un buon afflusso di pubblico e un grande successo delle coreografie animate.

Domenica 5 dicembre Sant’Agata Feltria si è “accesa” sin dal mattino con il “Paese del Natale”, la manifestazione che, nel suo format originario, richiama migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese. Nell’ampia esposizione (140 espositori) vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Quattro appuntamenti di festa, regali, presepe vivente, spettacoli, concerti, eventi.



La manifestazione festeggia il suo primo quarto di secolo ritornando dal vivo con molte proposte, dopo la Special Edition da remoto del 2020. Ottimo comportamento del folto pubblico, rispettoso delle normative anti-Covid (un solo verbalizzato per comportamento non conforme, 400 euro).



La Regina delle Nevi, il presepe meccanico e i video sono alcune delle novità che hanno accolto i visitatori in questa edizione del venticinquesimo.

La Regina delle Nevi è allestita nella Casa di Ghiaccio alta 5 mt per 5.

Il presepe meccanico presenta statue alte 1 metro, allestito con l’associazione Gualtieri in un locale di piazza Garibaldi. Parte dell’ingresso di questo presepe sarà devoluto in beneficienza.

Una Natività a grandezza naturale è allestita presso la Casa di Babbo Natale.

Un suggestivo spettacolo itinerante di zampognari quest’anno è proposto sulla scalinata che porta a Rocca Fregoso.

Soprattutto nella sua “edizione” serale, la spettacolare “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica (la torre dell'orologio nel palazzo comunale) a piazza Garibaldi, (prevista due volte al giorno, ore 12.30 e ore 17.30) è stata di grande effetto. Una volta disceso, l’Angelo ha attraversato la piazza per andare da Maria e Giuseppe per l’Annunciazione sotto il portico del Teatro Mariani. Il suggestivo momento è stato seguito da un video che racconta la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia, e dai fuochi d’artificio.

Sempre molto apprezzata la “Piazza dei Bambini” con le sue proposte. In particolare la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi”, con la possibilità di recapitare le letterine di Natale a Santa Claus, e consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto di Natalina, mentre scende la neve artificiale.



Il “Paese del Natale” proseguirà mercoledì 8 dicembre, domenica 12 e 19 dicembre.