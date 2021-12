Basket B, Roseto vince il big match con la Real Sebastiani Rieti. Il punto sul campionato

Sport

| 15:16 - 06 Dicembre 2021

Prova di forza di Roseto (Amoroso 21) aggiudicatosi il big match con la Real Sebastiani Rieti (Loschi 11) con un rotondo 91-68. Grazie a questa vittoria i rosetani restano da soli in vetta e tra le inseguitrici l’unica a tenere il passo è Imola (Trapani 12) che vince 71-64 il derby con i Raggisolaris (Vico 13), restando da sola al secondo posto.

Perde la Npc Rieti (Testa 15) vistasi superare 77-65 in casa da Ozzano (Ceparano 21) e ad approfittare di questo scivolone sono Rimini (Saccaggi 18) che non senza faticare vince 77-71 a Montegranaro (Murabito 23) e Ancona (Panzini 21) passata 87-82 a Senigallia (Gnecchi 19). Attenzione a Rimini, che è a soli due punti dal secondo posto e con una gara da recuperare, quella con Jesi che si giocherà il 23 dicembre.

La decima giornata è stata anche all’insegna del ritorno alla vittoria per la Luiss Roma e Jesi. Roma (Barbon e Jovovic 13) interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive superando 60-54 Civitanova Marche (Musci 14), mentre Jesi (Magrini 17) vince 73-67 contro Cesena (Moretti 14) dopo tre sconfitte consecutive.

Non ha portato fortuna a Giulianova l’arrivo in panchina di Foglietti al posto dell’esonerato Domizioli. Il Giulia Basket (Motta 16) perde in casa contro Teramo (Antonelli 19) 56-69 incassando l’ottavo ko consecutivo.

Classifica: Roseto 18, Andrea Costa Imola 16; Npc Rieti, Real Sebastiani Rieti, Rimini* e Ancona 14; Senigallia e Ozzano 12; Teramo 10; Raggisolaris e Cesena 8; Jesi (-1)* 5; Giulianova e Luiss Roma 4; Civitanova Marche e Sutor Montegranaro 2. * una gara in meno

Prossimo turno. Mercoledì ore 18: Raggisolaris – Giulianova; Tigers Cesena – Luiss Roma; RivieraBanca Rimini – Senigallia; Ozzano – Montegranaro; Real Sebastiani Rieti – Teramo; Civitanova Marche – Imola; Ancona – Roseto; Jesi – Npc Rieti.