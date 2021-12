Misano: assembramenti e mancanza di mascherine, chiusi per cinque giorni due noti locali Denunciate per guida in stato di ebbrezza sette persone

Cronaca Misano Adriatico | 14:53 - 06 Dicembre 2021 Due locali sanzionati e chiusi a Misano. Controlli in strada intensificati questo fine settimana da parte dei carabinieri di Riccione. Tanti i posti di controllo effettuati nell'arco delle ore notturne e tanti gli automobilisti sottoposti ad accertamenti al fine di ridurre il rischio di nuove stragi ed incidenti. Sono state ben 7 le persone denunciate per guida sotto l'effetto dell'alcol. Nei loro confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Numerosi gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura di Rimini, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti. Inoltre due noti locali notturni sono stati sanzionati dai carabinieri di Misano Adriatico perché inottemperanti alle normative anti Covid: oltre alla sanzione è scattata nei loro confronti l'applicazione della chiusura per cinque giorni. I controlli dell'Arma sono stati rafforzati nell'intero territorio della Compagnia di Riccione: trasporto pubblico, locali pubblici e luoghi di ritrovo sono stati verificati già dalle prime ore del mattino.