A San Giovanni in Marignano è operativo il drive through per il servizio tamponi

San Giovanni in Marignano

| 13:46 - 06 Dicembre 2021

Drive throogh per i tamponi in Via Dei Faggi.

Da questa mattina (6 dicembre) è attivo il servizio drive throogh per i tamponi in Via Dei Faggi (zona industriale): sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30, e rappresenterà il punto di riferimento per l'area sud della Provincia di Rimini.



Per accedere è necessaria la programmazione ed il contatto con il Servizio di igiene pubblica.



In prima mattinata il Sindaco Daniele Morelli, il vice Sindaco Michela Bertuccioli e l'Assessore Nicola Gabellini si sono recati in via dei Faggi per monitorare il primo giorno di attività ed incontrare i referenti del Servizio Igiene Pubblica presenti per garantire la piena funzionalità del servizio. Presente anche un referente di Aeffe spa che ha contribuito a livello logistico all'allestimento dello spazio.



Ben 30 sono le auto inseribili nel percorso che è ulteriormente ampliabile in caso di necessità. Questa mattina erano già prenotati 300 tamponi e tutta la procedura si è svolta regolarmente



"Abbiamo tenuto ad essere presenti per assicurarci della perfetta organizzazione messa in campo, ma soprattutto per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo ulteriore utile servizio.



Questa postazione sarà il punto di riferimento per i tamponi in Area Sud: tenendo in considerazione il complessivo aumento dei casi e relativi controlli riguardanti i plessi scolastici si tratta di un avvicinamento importante e molto utile per velocizzare le procedure in questo delicato momento.



Approfittiamo per ringraziare Ausl per il prezioso e continuativo impegno nella gestione dell'emergenza. Un ringraziamento anche ai Dirigenti scolastici che stanno gestendo instancabilmente in prima linea tutte le procedure e Aeffe spa per il suo fondamentale contributo logistico che è stato davvero importante per rendere subito operativo questo servizio".