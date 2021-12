Riccione: partiti i lavori di riqualificazione di viale San Martino

Attualità

Riccione

| 13:33 - 06 Dicembre 2021

Nuovo viale San Martino.

Al via questo pomeriggio i lavori in viale San Martino con la demolizione delle aiuole esistenti e giovedì si darà l'avvio allo scavo della sede stradale. L'opera è stata affidata nell'ambito del secondo accordo quadro mentre il progetto è stato predisposto dagli uffici comunali dei Lavori Pubblici. L'obiettivo è quello di valorizzare le peculiarità del viale come importante asse turistico commerciale, mantenendo intatti gli elementi identitari come i pini, gli spazi per la sosta, gli spazi all’aperto per le attività commerciali. La “Riqualificazione di viale San Martino" partirà nel tratto compreso tra viale Trento Trieste e viale Torino e ha un investimento complessivo di 966.215,00 di euro. "La durata stimata dei lavori - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - è di circa 150 giorni, quindi la città di Riccione per la prossima stagione estiva potrà contare su una nuova passeggiata turistica commerciale nella zona Sud che darà nuovo impulso a tutta l'area circostante".



Per quanto riguarda l'intervento, si inizia a lavorare nella parte terminale del viale (verso mare), nel tratto compreso tra viale Trento Trieste e viale Torino. La viabilità esistente verrà mantenuta, così come verranno mantenuti tutti i pini, gli spazi per la sosta e all’aperto per attività commerciali. La pavimentazione attuale verrà sostituita con nuovi materiali, lasciando inalterata la rete di sottoservizi e ricalibrando la suddivisione della sede stradale aumentando la larghezza dei marciapiedi. Tutti i percorsi, carrabili e pedonali/ciclabili saranno mantenuti complanari. Punto forte del nuovi viale San Martino saranno gli arredi a cominciare dalle nuove aiuole predisposte per l’installazione di comode e spaziose sedute, pensate in relazione alle alberature esistenti e appoggiate unicamente sul profilo perimetrale. Tutto l’arredo del viale, sarà sostituito e ripensato in base alle nuove esigenze e ai nuovi materiali.