Anziana di 101 anni dimentica il gas aperto, condominio rischia di saltare in aria

06 Dicembre 2021

Ha rischiato grosso ieri sera (domenica 5 dicembre) una anziana riminese di 101 anni, a causa di una grave dimenticanza: la manopola della cucina a gas aperta che avrebbe potuto provocare un disastro in tutta la palazzina, che conta 10 appartamenti e si trova a Marina Centro, in via Vittorio Veneto.

Il caso ha voluto che alcuni condomini hanno cominciato ad avvertire un forte odore di gas; si sono subito allertati per cercare di capire da dove provenisse, intanto hanno allertato i Vigili del Fuoco. Erano circa le 23 e 30 e la squadra giunta sul posto ha innanzitutto a fatto evacuare la palazzina. Successivamente i pompieri hanno scoperto che una centenaria, che vive sola e che nel frattempo si era appisolata, non aveva chiuso correttamente un fornello della cucina. Hanno quindi provveduto a chiudere la fuoriscita di gas e ad arieggiare lo stabile. Tutti i condomini, che momentaneamente erano stati trasferiti in un hotel attiguo, hanno potutto rientrare nelle proprie abitazioni.