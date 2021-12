Musei e Biblioteca, nuove regole in vigore. Il ricco programma in vista delle festività

Eventi

Rimini

| 12:48 - 06 Dicembre 2021

Castel Sismondo.

A partire da oggi, lunedì 6 dicembre, e fino al 15 gennaio 2022, entrano in vigore le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico. I luoghi della cultura prevedono che nei musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il Super Green Pass. Si continuerà pertanto ad accedere ai Musei della città e alla biblioteca esibendo il Green Pass, corredato da un valido documento di identità, nel pieno rispetto delle norme e dell’obbligo di indossare la mascherina.



Diverso il caso degli spettacoli al Teatro Galli, che rimarrà aperto con capienza al 100%, dove l’ingresso sarà possibile solo con il super green pass (detto anche ‘green pass rafforzato’).



Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, e ai luoghi dello spettacolo. Per le mascherine resta l’obbligo di tenerle al chiuso. Maggiori informazioni su www.dgc.gov.it



In vista delle festività, i Musei di Rimini hanno programmato un calendario ricco di appuntamenti, visite guidate, visite guidate speciali, musica, spettacoli per i bambini, tra le varie sedi dei Musei di Rimini, ecco tutti gli appuntamenti tra Domus, Museo della città e Part – palazzi dell’arte. Ecco il programma delle festività:



VISITE GUIDATE



PART

11 e 26 dicembre ore 17

1 gennaio ore 17

info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

€ 6,00

DOMUS DEL CHIRURGO

12,19, 26 dicembre ore 17

2 gennaio ore 17

info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

€ 5,00

FELLINI MUSEUM-CASTEL SISMONDO

11,18,19,26 dicembre ore 17

1 e 2 gennaio ore 17

info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

€ 8,00

FELLINI MUSEUM APERTURA PALAZZO DEL FULGOR

12 dicembre dalle ore 18 alle 23 visite guidate gratuite al Palazzo del Fulgor

Lunedì 13 dicembre dalle ore 14 alle 19.00 visite guidate gratuite al Palazzo del Fulgor (prenotazione obbligatoria su www.fellinimuseum.it).

TEATRO GALLI

12, 19 e 26 dicembre ore 11

info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

€ 5,00

VISITE GUIDATE SPECIALI

tematiche e con accompagnamento musicale

MUSEO DELLA CITTA’

11 dicembre, ore 11

GUIDO RENI, AMORINI IN GIOCO

visite guidate speciali alla mostra su Guido Reni con il curatore Massimo Pulini

accompagnamento musicale

Voce dal colore

Delilah Gutman, canto e parola

Filippo Dionigi, clarinetti e saxofoni

€ 5,00

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



PART

19 dicembre, ore 17,30

L’ARTE DEDICATA, visita guidata tematica a cura di Ilaria Balena

accompagnamento musicale di Agnese Contadini all’arpa

€ 5,00 con ingresso biglietto omaggio per visita completa al museo valido fino a domenica 9 gennaio 2022

al termine possibilità di aperitivo presso la nuova caffetteria del PART € 10,00

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TEATRO GALLI

26 dicembre, ore 10.30, 11.30, 12.30

visite guidate 'speciali' con accompagnamento musicale a cura del Lettimi

Luca Grassi, baritono

Mattia Guerra, pianoforte

Luca Grassi è un celebre baritono, con ruoli da protagonista in alcuni dei teatri più importanti, come la Fenice, il Teatro Comunale di Bologna, il Verdi di Trieste e recentemente anche al Galli con il ruolo di Giuseppe Mastorna, nell'opera omonima. Lo accompagnerà Mattia Guerra, pianista di Rimini, diplomato con lode presso l'Istituto Lettimi di Rimini e vincitore di premi nazionali ed internazionali a svariati concorsi, sia come solista che come pianista accompagnatore.



MUSICA IN MUSEO



PART

18 dicembre, ore 17,30

Sala dell’Arengo

concerto

Trio Schumann

Flauto Silvia Marini

Viola Aldo Maria Zangheri

Arpa Monica Micheli

€ 5,00 con ingresso biglietto omaggio per visita completa al museo valido fino a domenica 9 gennaio 2022

al termine possibilità di aperitivo presso la nuova caffetteria del PART € 10,00

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

I MUSEI E LO SPETTACOLO

PART

Sala dell’Arengo

6-7-8-9 gennaio 2022, ore 17,30

ARTE

Testo Teatrale di Yasmina Reza

Ideazione adattamento e regia: Gianluca Reggiani

In scena: Paolo Canarezza, Francesco Montanari, Gianluca Reggiani

L’allestimento e la produzione di uno spettacolo teatrale vero e proprio tratto dal testo ARTE di Yasmina Reza all’interno del nuovo Museo di Arte Contemporanea PART di Rimini .

€ 5,00 per ingresso al museo con biglietto valido fino a domenica 27 marzo 2022

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

al termine possibilità di aperitivo presso la nuova caffetteria del PART € 10,00

I BAMBINI E IL MUSEO

spettacoli per i più piccoli

MUSEO DELLA CITTA’

8 dicembre, ore 16,30

Sala del Giudizio

"LE STORIE PICCOLE PICCOLE DI ZIA NATALINA" di e con Alessia Canducci

Ingresso gratuito

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Per genitori e accompagnatori possibilità di visita al Museo al prezzo speciale di €5,00

19 dicembre, ore 16.00 e ore 17.30

Alcantara con Sara Galli "IL PICCOLO ARON E IL SIGNORE DEL BOSCO - IL RACCONTO"

ingresso gratuito

19 dicembre ore 16.00 e ore 17.30

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Per genitori e accompagnatori possibilità di visita al Museo al prezzo speciale di €5,00

LIBRI IN MUSEO

incontri e presentazione di libri

MUSEO DELLA CITTA’

martedì 7 dicembre, ore 17

Nivère

Poesie di Francesco Gabellini

presentazione del libro

con Francesco Gabellini e Francesca Serragnoli

Info e prenotazione obbligatoria on line - https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

11 dicembre, ore 17

Sala del Giudizio

ConTesti, fotografie di Claudio Silighini e testi di Stefano Lunedei, con la prefazione di Arianna Porcelli Safonov. Raffaelli editore.

12 dicembre, ore 17

La vera storia dell’Isola delle rose Oltre il mito, cronaca di un sogno diventato leggenda Con decine di illustrazioni originali e la postfazione di Walter Veltroni. Di Giuseppe Musilli.

Interno4 edizioni.

PIAZZETTA SAN BERNARDINO - ARCHIVIO DI STATO

FORTUNA_MEMORIE MINORI

28 dicembre, ore 17.45 – 20.15

Installazione audio video e performance poetica dal vivo.

Di e con Isabella Bordoni

MOSTRE

GALLERIA DELL’IMMAGINE

18 dicembre – 29 gennaio 2022

Giulio Ruffini

La traccia che resta

Disegni – 1953 2003

orari ed info http://www.museicomunalirimini.it/

ingresso gratuito

MUSEO DELLA CITTA’

29 dicembre – 8 marzo 2022

La Commedia immaginata

L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

Mostra di preziose Commedie illustrate tra XV e XXI secolo

e di 111 tavole litografiche di Franz Adolf Adolf Stürler, 1850

orari ed info http://www.museicomunalirimini.it/

ingresso gratuito

prorogata fino al 9 gennaio 2022

GUIDO RENI

Paesaggio con Amorini in gioco

orari ed info http://www.museicomunalirimini.it/

ingresso gratuito