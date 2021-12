VIDEO Garden Bay, un aquapark indoor per le Feste: inaugurazione domenica 12

Attualità

Rimini

| 15:18 - 06 Dicembre 2021

Garden Bay, un aquapark indoor per le feste

Quanto sarebbe bello in inverno un parco acquatico al chiuso dove i bambini possano giocare, provare nuoto e nel frattempo gli adulti svolgere attività fisica?

Quello che sembra un sogno diventerà presto realtà al Garden grazie alla collaborazione con il Boa Bay: il 12 dicembre nella piscina della Polisportiva inaugurerà “Garden Bay – Un vero Christmas Splash”, un aquapark galleggiante che rallegrerà tutte le feste natalizie delle famiglie riminesi e non solo.

Approfittando della pausa dei corsi di nuoto e grazie alle tre piscine presenti, il Garden ha deciso di dedicarne una a bambini e ragazzi (ma anche adulti), per far trascorrere loro qualche ora di spensieratezza tra scivoli, tunnel, rampe inclinate, tappeti elastici e piattaforme. Per farlo è nata in queste settimane la collaborazione con il BoaBay, la realtà che ha creato a Rimini il parco galleggiante più grande al mondo, presente da diversi anni a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 47 al 62.

Si sono studiati gli spazi e la logistica per creare un aquapark sicuro e a norma, una novità assoluta che resterà operativa per tutte le festività natalizie, un vero regalo per tutti i clienti del Garden e per chi vorrà trascorrere qualche ora di divertimento in acqua.

“Siamo sempre alla ricerca di novità e abbiamo pensato ad un qualcosa che a Rimini non c’era – spiega il Presidente della Polisportiva Dott. Ermanno Pasini – Grazie ai nuovi spazi acqua creati con la piscina nuova possiamo impegnare la vecchia vasca e abbiamo pensato subito al BoaBay per dare vita ad una collaborazione”.

“E’ nato così un progetto davvero simpatico che regalerà qualche ora di svago alle famiglie e manterrà vivo il nostro centro per tutte le festività – prosegue Pasini – Ma non solo. A tutti i bambini regaleremo una lezione prova di nuoto con i nostri istruttori per avvicinarli a questo bellissimo sport. Siamo davvero entusiasti e non vediamo l’ora di inaugurarlo”.

"Chi non vorrebbe l’estate tutto l’anno? Con questa nuova versione di BoaBay siamo riusciti a dare continuità a un progetto che con Le Spiagge portiamo avanti da anni – racconta la Presidente de Le Spiagge Laura Piscaglia. Siamo felici di aver creato insieme al gruppo del Garden questa nuova e grande opportunità di divertimento per la città”

Il Garden Bay sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e 15 alle 19 fino al 9 gennaio (escluso il 24/25/26/31 dicembre e 1 gennaio).

Sarà necessaria la prenotazione per organizzare al meglio gli spazi, il prezzo sarà di 6€ per i bambini/ragazzi compresa la lezione di nuoto prova, 9€ genitore + figlio (sconto 50% per tutti i clienti Garden)

I bambini/ragazzi saranno seguiti in tutta sicurezza dal personale addetto mentre i genitori potranno mantenersi in forma nuotando nella nuova piscina o svolgendo fitness acquatico in una apposita struttura galleggiante, il tutto in un ambiente unico e collegato.