Calcio giovanile, Gabicce Gradara: pareggio in rimonta contro il Santa Veneranda (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 10:54 - 07 Dicembre 2021

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Questa settimana in campo solo la squadra Juniores in attesa dei gironi e del calendario dei campionati Allievi e Giovanissimi.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Santa Veneranda 2-2

Pareggio al Magi in rimonta per la squadra di Bartolini. Primo tempo di marca ospite: il Santa Veneranda gioca meglio ed è più pericoloso in zona gol. Al 23’ sfuma il vantaggio ospite: il rigore realizzato viene fatto ripetere e al secondo tentativo il portiere Casali è bravo a neutralizzare il tiro. Il Santa Veneranda insiste e alla mezzora passa con un colpo sotto misura su una punizione calciata lateralmente. Al 43’ sussulto del Gabicce Gradara: pareggio di Magi Andrea con un preciso tiro dal limite. In avvio di ripresa (8’) i padroni di casa vanno a segno con un tap in di Ugoccioni, ma l’arbitro tra le proteste annulla la rete. Il Santa Veneranda rompe il forcing avversario con una ripartenza chiusa con conclusione vincente in area (1-2).

Il Gabicce Gradara reagisce con veemenza e Ferretti al 36’ non sfrutta una occasione d’oro. I continui e generosi attacchi portano al meritato pareggio nel recupero ad opera di Ugoccioni con un preciso tiro sul palo più lontano.

Prossimo match sabato (ore 15) sul campo del Fossombrone.

GABICCE GRADARA: Casali, Magi Andrea (2004), Pelinku, Ugoccioni, Magi Alberto, Della Chiara, Magi Luca, Ferretti, Carburi, D’Angeli (28’ st. Bani). A disp. Francolini, Gessi. All.Bartolini.