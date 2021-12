Cronaca

Novafeltria

| 11:26 - 06 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Aveva rubato alcuni ponteggi di un cantiere a Monte San Quirico di Lucca per poi rivenderli. Un 50enne della zona è stato denunciato per furto aggravato. Il cantiere, per la ristrutturazione di una palazzina, era gestito da un imprenditore edile residente in Valmarecchia e i fatti risalgono ad un mese fa. I Carabinieri di Novafeltria dopo poco più di un mese di indagini hanno rintracciato l'uomo residente in provincia di Lucca.