100 Km dei Campioni: vincono Valentino Rossi e Luca Marini, in gara anche un novafeltriese

Sport

Novafeltria

| 10:40 - 06 Dicembre 2021

Luca Ottaviani e Mirco Serra.

"Dai vieni a correre, ti aspettiamo" quando Valentino Rossi ti chiama, non puoi fare altro che lasciare il pranzo e correre. Una domenica indimenticabile, quella di ieri 5 dicembre, accanto ai grandi del Motomondiale per Mirco Serra. Il motociclista di Novafeltria è stato convocato "al volo" per partecipare alla "100 km dei campioni" nel ranch di Tavullia. "Era l'ora di pranzo" racconta Mirco "quando ho ricevuto la telefonata. Mi sono fiondato a Tavullia. Quando Valentino chiama bisogna correre" .

La 100 km dei campioni è una storica gara di Flat Track, dove i motociclisti corrono "di traverso". Una modalità di corsa nata negli Stati Uniti. "Mi hanno convocato per sostituire un motociclista che si era infortunato" racconta ancora Mirco "ero in coppia con il riminese Luca Ottaviani". Nel giro di poche ore Mirco si è trovato a correre in mezzo al gotha del Motomondiale. Oltre a Valentino Rossi e al fratello Luca Marini (poi saliti sul podio) erano presenti, tra gli altri, Niccolò Antonelli, Marverick Vinales, Jorge Lorenzo, Andrea Migno, Mattia Pasini, Marco Bezzecchi e tanti altri. "Al termine Valentino mi ha chiesto se mi ero divertito" dice Mirco "Cosa rispondi ad una domanda così? E' stato bellissimo e divertente. Quando mi ricapita una emozione così?" La gara è stata ripresa da Sky che la proporrà durante le vacanze di Natale.