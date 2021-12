Covid, positivo in classe: l'Ausl risponde dopo due giorni. La segnalazione

Attualità

Novafeltria

| 09:29 - 06 Dicembre 2021

Una classe del Tonino Guerra di Novafeltria.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della classe VS dell'Istituto Superiore Tonino Guerra di Novafeltria. Gli studenti esprimono perplessità sulle tempistiche delle comunicazioni ricevute dall'Asl dopo aver riscontrato la positività di un alunno.



Di seguito la lettera della classe



In data venerdì 26 novembre 2021 un alunno della classe VS dell’Istituto Superiore Tonino Guerra di Novafeltria è risultato positivo al tampone molecolare per Sars-Covid2. La dirigenza, poiché lo studente in questione ha presentato sintomi a partire dal giovedì della stessa settimana, attenendosi al protocollo preventivo ha attivato la DAD, non solo per la classe frequentata dall’alunno ma anche per due ulteriori classi quinte che avevano svolto attività motoria nella medesima palestra il giorno mercoledì 24 novembre. Dopo due giorni d’attesa l’Ausl Romagna ha disposto un primo provvedimento in cui esplicitava la necessità di attivare la didattica a distanza per le classi in osservazione, misura già adottata dalla scuola. Consigliava inoltre di non frequentare luoghi affollati e di avere una forma di riguardo nei confronti dei soggetti più deboli, senza includere informazioni aggiuntive o la data del tampone molecolare per gli alunni e per i docenti maggiormente esposti al rischio. È stato dunque a discrezione dei soggetti interessati scegliere di rispettare l’isolamento sociale, disposizione che indubbiamente avrebbe potuto costituire un potenziale rischio, considerando soprattutto i lunghi tempi di attesa. Infatti il tampone molecolare per studenti e insegnanti è stato eseguito solamente il giorno giovedì 2 dicembre, prolungando la didattica a distanza fino al termine della settimana. È stato pertanto il tardivo intervento da parte dell’Ausl a originare non solo condizioni di disagio e incertezza ma anche eventuali situazioni di rischio.



La classe VS ISISS Tonino Guerra