Ciclocross, sul podio dell'Urbanica Cx il riminese Enrico Rossi

| 09:16 - 06 Dicembre 2021

Enrico Rossi - foto Filippo Galeotti.

Enrico Rossi il ciclista riminese ex professionista iscritto alla società ciclistica "Santarcangiolese Benessere e Sport", domenica 5 dicembre si è aggiudicato l’Urbanica CX seconda prova del Caveja Supercross.

50 atleti al via della gara dedicata agli amanti del fango che si è disputata all’interno di un circuito tecnico fuoristrada di 2 km da percorrere in 50 minuti più un giro.

La sfida si è disputata al Parco Ducale di Urbania ed era valida come seconda tappa del Caveja Supercross.

Enrico Rossi ha tagliato il traguardo per primo seguito da Alessandro Barberini della società "Nico per sempre" e da Giacomo Sbrocca della società "ASD Zeroemezzo Racing".