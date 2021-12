Entra in vigore il Nuovo Green Pass rafforzato, ecco la tabella riepilogativa su cosa è consentito fare

Attualità

08:01 - 06 Dicembre 2021

Entra in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, il nuovo Green pass rafforzato, con ulteriori limitazioni per chi non si è sottoposto al vaccino. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Chi non sarà in possesso dei requisiti, in zona arancione non potrà prendere il caffè al bancone di un bar, nè sedersi al ristorante, neanche all'aperto. Potrà fare shopping nei centri commerciali ma solo nei giorni feriali. Non mancano le polemiche, soprattutto per i controlli sui mezzi pubblici dove servirà il pass dai 12 anni in su.

Qui la tabella delle attività consentite senza/con green pass base/rafforzato