Basket B, RivieraBanca espugna Montegranaro 71-77 Partita scorbutica per i biancorossi di fronte ad una squadra in lotta per la salevzza

Sport Rimini | 21:10 - 05 Dicembre 2021 Rimini espugna Montegranaro 71-77 al termine di una gara complicata almeno fino al terzo quarto chuso avanti dai biancorossi 52-6. Nella ripresa Rimini ha rintuzzato il ritorno degli avversari che hanno avuto in Murabito il top scorer del match (23). Mercoledì 8 dicembre si torna in campo: RBR ospiterà al Flaminio la Goldengas Senigallia. IL TABELLINO

Sutor Montegranaro: Marco Murabito 23 (2/7, 6/9), Riccardo Crespi 20 (9/13, 0/2), Kirill Korsunov 8 (0/4, 2/3), Dario Masciarelli 8 (4/9, 0/1), Giorgio Galipò 6 (0/2, 2/4), Alessandro Alberti 6 (1/2, 1/2), Matteo Botteghi 0 (0/2, 0/1), Giuseppe Angellotti 0 (0/0, 0/0), Claudio Malloni 0 (0/0, 0/0), Alessio Mariani 0 (0/0, 0/0), Alessio Ambrogi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Verdecchia 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Riccardo Crespi 10) – Assist: 14 (Giorgio Galipò 8). RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Saccaggi 18 (2/3, 4/9), Francesco Bedetti 14 (4/5, 1/1), Marco Arrigoni 12 (4/6, 0/0), Stefano Masciadri 11 (3/7, 1/5), Eugenio Rivali 7 (2/2, 1/2), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/4, 1/3), Tommaso Rinaldi 5 (0/2, 1/2), Andrea Tassinari 3 (1/7, 0/2), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/2), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Stefano Masciadri 9) – Assist: 16 (Eugenio Rivali 5). PARZIALI: 24-23, 12-19, 16-21, 19-14