| 20:58 - 05 Dicembre 2021

Da sinistra Vassura e Perugini.

Ad Ancona dominio romagnolo nel campionato italiano biathlon (prima frazione a boccette e seconda a goriziana). Vittoria per il riminese Filippo Perugini che ha superato alla bella per 50 a 47 il ravennate Massimiliano Vassura e terzo posto per Massimo Ferrini di Forlì e Davide Bongiovanni di Bologna.