Volley C, Prime Cleaning fa il colpaccio in casa della Consar: 1-3

Sport

Rimini

| 19:59 - 05 Dicembre 2021

Vittoria di carattere e non banale della Prime Cleaning Riccione Volley, nell'anticipo della 8° giornata di campionato, a Ravenna contro la Consar Romagna. 3-1 il risultato del match per De Rosa e compagni, presentatisi a Ravenna con una formazione rimaneggiata e che nonostante ciò sono riusciti a conquistare bottino pieno dando prova di una grande forza di gruppo.

Per i riccionesi, rientrati dal turno di riposo disputato la scorsa settimana, era importante riprendere il giusto feeling con il campo e soprattutto con la vittoria. I tre punti conquistati permettono così alla Prime Cleaning di rimanere saldamente in quarta posizione in classifica a quota 11 punti.

Prossima gara per i ragazzi di coach Procucci è fissata a sabato 11 Dicembre ore 18.00 al Pala Nicoletti con la Rainbow Forlimpopoli Fc, appena due punti dietro alla nostra formazione.

A fine partita il commento del dirigente Rosetti:"I primi due set ho visto i ragazzi molto concentrati, abbiamo limitato al massimo gli errori e senza particolari difficoltà li abbiamo portati a casa (16-25/19-25). Nel terzo set ci siamo un pò troppo cullati sugli allori, siamo calati di concentrazione soprattutto in ricezione e ciò ha permesso alla Consar di conquistare il terzo parziale (25-22) e rientrare in partita. Nel quarto set siamo scesi in campo con un piglio diverso al set precedente, consapevoli che se volevamo portare a casa l'intera posta in palio dovevano riprendere a giocare come noi sappiamo fare. Così è stato, i ragazzi con autorevolezza si sono imposti nel quarto parziale (10-25) conquistando set e i 3 punti in palio".

Consar Romagna Ra - Prime Cleaning Riccione Volley 1-3 (16-25/19-25/25-22/10-25)