Calcio RSM, per Tre Fiori e Folgore vittorie per 3-0 su Faetano e Murata

| 19:16 - 05 Dicembre 2021

Il Tre Fiori scaccia la Virtus dalla terza piazza imponendo un secco 3-0 al Faetano in uno dei due posticipi domenicali. Primo tempo chiuso sul doppio vantaggio dagli uomini di Cecchetti, che mandano a referto Cuzzilla e Ferraro. Il punto esclamativo sul terzo successo consecutivo (quarto con la coppa) lo mette Gjurchinoski su rigore poco oltre la mezz’ora di gioco, salendo a 9 in classifica marcatori. Finisce 3-0 anche fra Folgore e Murata, con i giallorossoneri che ritrovano i tre punti dopo un pareggio e una sconfitta e che si arrampicano fino alla 7° posizione, agganciando a quota 15 proprio i rivali di giornata. Hirsch stappa l’incontro poco prima del quarto d’ora, poi è Golinucci a firmare il raddoppio nel recupero di prima frazione. L’ultima parola sul match è di Fedeli, a sancire un 3-0 che per gli uomini di Fabbri si configura come primo stop dopo sette gare da imbattuti, nove contando la Coppa Titano.

LA FIORITA

Vivan; Serra Sanchez (dal 59’ Gasperoni), Brighi, Di Maio, Miori, Zafferani, Errico, Loiodice, Lunadei (dal 33’ Votino (dal 79’ Castellazzi)), Rinaldi, Guidi

A disposizione: Venturini, Grandoni, Bonifazi, Sehail

Allenatore: Oscar Lasagni

SAN GIOVANNI

De Angelis; Paoloni, Grechi, Conti, De Biagi, Senja, Strologo, Magnani, Cecchetti, Ugolini, Mema

A disposizione: Montagna, Tangari, Matteoni, Satalino

Allenatore: Massimo Dolcini (sostituisce Marco Tognacci)

Arbitro: Raffele Delvecchio

Assistenti: Fabrizio Morisco, Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Conti, Loiodice

Marcatori: 75’ Cecchetti, 89’ Di Maio



MURATA

Benedettini; Gori (dal 78’ Toccaceli), Genghini, Tani, Cangini, Alberigi (dal 61’ Nanni), Diedhiou, Fall (dall’89’ Casadei), Vitaioli, Comuniello (dal 78’ Babboni), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Terenzi, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

FOLGORE

Bicchiarelli; Sabbadini, Francioni, Rosini, Sottile, Spighi, Aluigi, Golinucci, Hirsch, Fedeli, Dormi

A disposizione: Gueye, Astolfi

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Laurentiu Ilie, Laura Cordani

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Fall, Golinucci, Tani, Vitaioli

Marcatori: 28’ Hirsch, 45+1’ Golinucci, 70’ Fedeli



TRE FIORI

A. Simoncini; D’Addario, De Lucia, Grani, Cuzzilla (dall87’ Curatolo), Adami Martins (dal 65’ Ciccione), Gjurchinoski (dall’87’ Traverso), Pracucci (dall’87’ Giampetruzzi), Ferraro (dal 73’ Zoumbare), Dolcini, Censoni

A disposizione: Teodorani, Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti

FAETANO

Broccoli; Romagna, Fatica, Tomassoni, De Buono, Portanova (dall’80’ Barretta), Palazzi, Fall, Pini, Russo, Cavalieri (dal 57’ Soumah)

A disposizione: Rossi, Della Valle, Paci, Magno, Vandi

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Mattia Sapigni, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Pini, Adami Martins, De Lucia, Broccoli

Marcatori: 26’ Cuzzilla, 38’ Ferraro, 62’ rig Gjurchinoski