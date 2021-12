Rimini Calcio, mister Gaburro: 'Occhio all'Athletic Carpi, davanti ha un gran potenziale'

Sport

Rimini

| 14:06 - 11 Dicembre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini ritorna al Romeo Neri per affrontare l'Athetic Carpi, squadra che ha 23 punti (35 i biancorossi): è al settimo posto, è in serie positiva da 11 turni ed incline al pareggio (8 in 15 partite). E' un avversario pericoloso, reduce dal pareggio contro il Ravenna per 5-5 in cui ha messo lo zampino il nuovo esperto attaccante Sivilla mentre i biancorossi sono stati fermati dal maltempo a Ghivizzano. Quel match sarà recuperato mercoledì 5 gennaio mentre Lentigione e Aglianese si sono accordate per giovedì 30 dicembre.

“La stessa data del 30 avevamo fissato noi e il Ghivizzano, ma per problemi oggettivi sotto il profilo logistico del club toscano non è stato possibile. E' vero che giocheremo poi domenica 9 gennaio a Lentigione, due partite ravvicinate ma abbiamo sostenuto tour de force più pesanti. Dobbiamo pensare ad arrivare a quella partita nelle condizioni migliori, più che pensare a quella partita” spiega mister Gaburro.

Veniamo alla partita contro l'Athletic Carpi...

“Lo stop forzato dal punto di vista della gamba ci aiuta, mentre non abbiamo scontato la squalifica di Andreis che sarà assente. Mi aspetto una squadra quadrata e che, proprio perché ha fatto 5-5, sarà più prudenti. E' in serie positiva da 11 turni, ha perso solo due gare, superato due turni di Coppa Italia e ha rinforzato la rosa con giocatori di qualità che assieme a quella del Ravenna è una delle più importanti del girone. Davanti ha giocatori forti in campo e in panchina in questo girone capita a pochissime squadre”.

Mercoledì contro il Ghiviborgo avrebbe giocato Isaia a centrocampo. Potrebbe partire titolare?

“Sicuramente Isaia è un giocatore che sul campo pesante può dare molto. Domani vediamo le condizioni di Pietrangeli e deciderò se giocare con l'over in mezzo al campo o dietro”.

Disponibile c'è anche Kamara. Cosa può aggiungere al centrocampo?

“Aggiunge un’opzione importante perché è un 2003: in quella classe abbiamo soltanto Lo Duca e Berghi, Kamara è un centrocampista che può ricoprire più ruoli. Come mezzala è più simile ad Andreis, è bravo in fase di recupero e sa inserirsi, può fare il qunto nel 3-5-2”.

Oltre ad Andreis ancora assente Carboni, che rientrerà dopo la sosta di Natale, mentre in dubbio c'è il febbricitante Germinale.

Quella di domenica sarà giornata biancorossa per cui non saranno vaidi gli abbonamenti.