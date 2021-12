Calcio D, testacoda Ghiviborgo-Rimini. Gaburro: 'Partita più insidiosa di quella di Milano'

Sport

Rimini

| 14:38 - 07 Dicembre 2021

Marco Gaburro.

Seconda trasferta di fila per il Rimini capolista, che fa visita mercoledì – turno infrasettimanale - al fanalino di coda Ghivizzano (assieme al Borgo San Donnino) reduce dalla importante vittoria sul campo del Fanfulla. Le due squadre sono divise da 25 punti (35-10), eppure mister Gaburro sa che la partita è assai insidiosa.

“Lo è più di quella di Milano – spiega il tecnico – se non altro per le condizioni del terreno di gioco che sono brutte e rischiano di diventare ancorta peggiori se le previsoni meteo che danno pioggia per mercoledì saranno rispettate. Se era bello quello dello stadio Brera, dove non stavamo in piedi, immaginiamo come sarà quello di domani”.

La squadra di mister Vangioni però è ultima...

“Se Ghiviborgo e San Donnino sono le ultime due, allora la lotta salvezza è tosta per tutti: la classifica è molto corta con otto formazioni in cinque punti. Il Ghiviborgo poi con il nuovo allenatore ha fatto dei risultati e va preso con le pinze. Sarà determinnate come sempre l'approccio, ma questa volta di più, e noi sotto questo profilo possiamo fare meglio”.

Il modulo potrebbe cambiare?

“No, si parte come al solito e poi vediamo nel corso della partita”.

Quanto alla formazione, ci sarà un po' di turn over. Recuperati gli acciaccati Pietrangeli e Tonelli, out oltre a Carboni c'è Andreis (squalifica). Sono in preallarme per il centrocampo Greselin, Pari e Kamara convocato come Isaia. In avanti probabile spazio a Germinale e a Piscitella sulla fascia. “Penso che 4-5 cambi rispetto alla partita scorsa ci saranno perché a Milano è stata una partita dispendiosa sul piano fisico” assicura Gaburro.