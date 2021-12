Calcio D: Rimini fermato sul pari a reti inviolate dal Seravezza

Sport

Rimini

| 16:33 - 18 Dicembre 2021

Marietta in azione (Foto archivio Venturini).



Allo stadio Buon riposo finisce 0-0 la sfida tra Seravezza e Rimini. Buona partenza dell'undici di Gaburro, pericoloso con Ferrara all'11'. Al 23' Lo Duca reclama un rigore, un minuto dopo pronta uscita di Lagomarsini per fermare Ferrara. La prima ghiotta occasione capita al Seravezza al 33': sugli sviluppi di un corner Vietina trova la respinta di Tanasa sulla linea. Sale la pressione dei toscani, con Marietta decisivo al 34' sul tiro di Benedetti e sul colpo di testa di Bortoletti, sul corner successivo. A inizio ripresa ancora Maccabruni pericoloso di testa, poi il Rimnii alza la pressione e sfiora il gol al 62' con Ferrara, che non sfrutta un errore di Zanoli e calcia alto a tu per tu con il portiere. Il Rimini reclama un rigore per atterramento in area di Ferrara, ma rischia al 65' sul contropiede Rodriguez-Benedetti, che spreca calciando alto. Al 75' Tonelli impegna Lagomarsini, mentre all'85' è Pietrangeli sulla linea a opporsi al colpo di testa di Bortoletti. La gara termina dopo tre minuti di recupero: i biancorossi torneranno in campo mercoledì al Neri contro il Sasso Marconi.



Seravezza - Rimini 0-0



SERAVEZZA (4-3-1-2): Lagomarsini - Cavalli, Zanoli, Maccabruni, Diana - Bedini, Vietina, Bortoletti - Saporiti (80' Fantini) - Benedetti, Rodriguez.

In panchina: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Mancino, Maffei, Turco, Da Pozzo, Marchini.

All. Incerti

RIMINI (4-3-1-2): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Greselin, Tanasa (78' Andreis), Tonelli - Gabbianelli - Mencagli (57' Germinale), Ferrara.

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Pari, Kamara, Isaia, Pecci.

All. Gaburro.



ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia

AMMONITI: Bedini, Rodriguez, Tonelli, Germinale.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 2' pt, 3' st.